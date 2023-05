Nach Salzburg-Wahl: ÖVP verhandelt mit FPÖ über Regierungsbildung

Mit wem wird ÖVP-Landeshauptmann Wilfrid Haslauer in Koalitionsverhandlungen treten? Das war heute Thema im Parteipräsidium am Vormittag. Offenbar gibt es Entscheidung. Die Salzburger ÖVP will dem Vernehmen nach mit der FPÖ in Regierungsverhandlungen treten.

Derzeit sei eine tragfähige Regierung mit der SPÖ nicht möglich, begründete Haslauer seinen Entschluss: "Ich bedauere es, dass wir die Allianz für Salzburg nicht umsetzen konnten." Und mit den Grünen gebe es zu viele inhaltliche Differenzen. Der Beschluss für die FPÖ sei heute einstimmig gefallen.

Haslauer bleibt Landeshauptmann

Er werde Landeshauptmann bleiben, räumte er Spekulationen über einen Rücktritt aus dem Raum. Die ÖVP werde vier Sitze in der Landesregierung übernehmen, die FPÖ drei. Die Freiheitlichen sollten nun zeigen, was sie können.

