Nach Salzburg-Wahl: Versuch von Schwarz-Rot-Blau ist gescheitert

Der Versuch, in Salzburg eine Regierung als "breite Allianz" mit ÖVP, FPÖ und SPÖ zu bilden, ist gescheitert. Das gab Wolfgang Mayer, Klubobmann der Salzburger ÖVP, am Donnerstagabend in einer Aussendung bekannt. Die SPÖ habe das Angebot abgelehnt, mit ÖVP und FPÖ in eine gemeinsame Koalition zu gehen, sagte Mayer zur Apa. Die FPÖ hätte Interesse an dieser "Allianz für Salzburg" gehabt.