"Grobe Mängel": Nationaler Sicherheitsrat tagt zu BVT

Der Berner Club ist alarmiert. Die Vereinigung der großen Geheimdienste Europas hatte das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) nach der Razzia im Februar 2018 auf Sicherheitsrisiken prüfen lassen. Mit erschreckendem Ergebnis: Das BVT wies laut den Geheimdienst-Experten gravierende Mängel und Sicherheitslücken, besonders bei der Speicherung von vertraulichen Informationen, auf.

Die Neos schlossen sich nach dem Bekanntwerden des Berichts Mitte November dem Alarm des Berner Clubs an. Das Parlament müsse so schnell wie möglich handeln, forderten sie und beriefen für den heutigen Freitag (ab 14.00 Uhr) den Nationalen Sicherheitsrat ein. Dabei handelt es sich für das zentrale Beratungsgremium des Bundes in Sicherheitsangelegenheiten.