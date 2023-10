Nach Burger-Video: Nehammer trifft sich mit sozialen Organisationen

Es klingt wie ein Sozialgipfel, wenn man sich die lange Liste von Teilnehmern vor Augen hält, denen sich am Donnerstag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stellen will. Vom Arbeitsmarktservice über die Arbeiterkammer, das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Caritas, die Volkshilfe, die Diakonie - sie alle und noch viele mehr sind zu einem Heurigen im 19. Bezirk in Wien geladen, um an einer Diskussionsveranstaltung teilzunehmen, bei der Karl Nehammer seine Aussagen, die auf einem Handy-Mitschnitt von einer ÖVP-Veranstaltung in Hallein zu hören sind, darlegen will.