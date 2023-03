Nach Kanzler-Rede: Klimarat fürchtet "highway to climate hell"

Nehammer habe mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht, auf welcher Seite die ÖVP steht. "Österreich, als Land der Autofahrer müsse der Welt, vor allem China in Bezug auf Innovations- und Fortschrittsgläubigkeit den Weg in eine klimaneutrale Zukunft weisen. Ob dieser Weg nicht eher in Richtung „highway to climate hell“ (UN-Generalsekretär Antonio Gutierez) führt?", kommentiert der Klimarat.

Mit Bestürzung habe man festgestellt, dass seitens ÖVP "jeglicher politische Wille fehl, auch nur eine der 93 Empfehlungen des Klimarates für eine klimaneutrale Zukunft umzusetzen"

Als Indiz dafür wertet der Verein, dass es bisher nicht möglich gewesen sein soll, einen Termin für ein Gespräch von Vereinsmitgliedern mit dem Klimasprecher der ÖVP zu finden.