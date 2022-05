Nach Corona-Verzögerung: Landwirtschaftsminister Toschnig wird angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt Totschnig heute um 9.00 Uhr in der Hofburg und gelobt ihn als Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus an, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag mit.

Damit geht sich auch die Präsentation im Nationalrat gerade noch aus. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden in der unmittelbar danach stattfindenden Parlamentssitzung Erklärungen zur Regierungsumbildung abgeben und die neuen Minister und Staatssekretäre den Abgeordneten vorstellen.