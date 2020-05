Anschober hört als Landessprecher auf

Ich brenne wieder darauf, Politik zu machen. Der Weg zurück ist aber noch lange nicht ganz vollzogen“, sagte Rudi Anschober am Freitag in Linz bei seiner ersten Pressekonferenz nach einer dreimonatigen Burn-out-Auszeit. Oberösterreichs Grüner Landesrat will nun kürzer treten. „Ich werde mich auf die Regierungsarbeit und mein Umweltressort konzentrieren. Ich muss lernen zu delegieren.“

Erste Konsequenz: Anschober wird sich im Laufe des Jahres als Landessprecher der Grünen zurückziehen. Wann? „Ich mache mir da keinen Druck.“ Der 52-Jährige werde in nächster Zeit auch keine Abend- und Wochenendtermine wahrnehmen. „Ich will mein Arbeitspensum schrittweise erhöhen. Es geht hier um meine persönliche Energiewende.“

Die ersten drei Wochen wieder im Job seien „problemlos und mit enorm viel Freude“ verlaufen. Bis Ostern möchte sich Anschober in Richtung einer normalen Arbeitszeit hinbewegen.

In Sachen Genesung war der Landesrat von Anfang an konsequent. „Ich habe die ärztlichen Ratschläge exakt befolgt.“ So schaute sich der Grün-Politiker zuletzt am 23. September eine politische Sendung im Fernsehen an, auch Zeitungen habe er keine gelesen. „Ich hab’ lediglich mitbekommen, dass Obama wieder US-Präsident ist. Das hat mich gefreut.“