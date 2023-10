Nach Beschwerde: Karmasin erhält nun doch Akteneinsicht zur Umfrage-Affäre

Ermittelt wird gegen sie noch in der Umfrageaffäre. Die Behörde hatte der Ex-Ministerin im August 2022 erklärt, es werde in Bezug auf die Angaben der Kronzeugin Sabine Beinschab noch gar kein Ermittlungsverfahren geführt. Karmasin erhob dagegen Einspruch, sie fühlte sich in ihren Rechten verletzt.