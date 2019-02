Nach Aus für Pflegeregress: "Unverantwortliches Ungleichgewicht"

Während die Bundesregierung bis zum Ende des Jahres ein einheitliches Pflegemodell plant, wird in Vorarlberg schon jetzt viel in die Pflege investiert. So werden bereits 80 Prozent der Pflegebedürftigen Zuhause betreut. Was Geld spart, da dies deutlich billiger als eine Betreuung im Heim ist. Auch für den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat die Pflege zuhause "absolut Vorrang", wie er im Ö1-Morgenjournal betonte: "Da gibt es Elemente, die in Österreich und sogar in Europa schwer zu finden sind. Etwa eine flächendeckende Hauskrankenpflege, die es sonst nirgends gibt. Mit einem Eigenfinanzierungsgrad von fast 40 Prozent."