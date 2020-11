Nach 168 Prozesstagen: Grasser fiebert seinem Urteil am 4. 12. entgegen

Nun ist es endlich soweit. Am 12. Dezember 2017 ging der Buwog-Prozess los. Fast drei Jahre und 168 Verhandlungstage später wird am 4. Dezember 2020 nun das Urteil im Großen Schwurgerichtssaal verkündet – mehr als elf Jahre nachdem die Ermittlungen gestartet sind.

Ein kleiner Überblick, um zu demonstrieren, was alles in diesen drei Prozessjahren in der Republik passierte: Die ÖVP/FPÖ-Regierung wurde angelobt, das Ibiza-Video sprengte die Koalition, Sebastian Kurz wurde als Kanzler im Parlament abgewählt, die neue ÖVP/Grüne-Regierung angelobt, und dann kam die Pandemie – vor wenigen Wochen das Attentat in Wien. Solange dauerte es, um vor Gericht zu klären, wie die Privatisierung von rund 60.000 Bundeswohnungen vor mehr als 16 Jahren ablief.