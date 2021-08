Wiener Stummel-Sheriff ertappt rauchenden Minister auf frischer Tat

Einen vermeintlichen Umweltskandal hat ein Aktivist der Wiener Anti-Tschickstummel-Initiative "Ploggerei" am Montag dokumentiert. In einem Facebook-Video behauptet Florian Zach, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hätte auf dem Radweg in der Operngasse auf einem E-Scooter fahrend einen noch brennenden Zigarettenstummel einfach auf die Straße geschmissen.

"So geht’s nicht, lieber Wolfgang Mückstein", empört sich der "Ploggerei"-Mitgründer. Und richtet die ultimative Drohung an den Minister: "Muss ich mit deiner Stiefmama reden, dass das nicht in Ordnung ist?"

Besagte "Stiefmama" ist Eva Mückstein, frühere Grüne Nationalratsabgeordnete, seit 2010 Gemeinderätin in Bad Vöslau und selbst in der Vergangenheit an Müllsammelaktionen federführend beteiligt. Keine leere Drohung also.