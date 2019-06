Mögliche Koalitionen: Wer soll mit wem regieren?

Rot-Grün-Neos: Wunschtraum von Links-Wählern

Diese Dreiervariante wünschen sich viele städtisch-urbane Wähler, doch dürfte sie auch diesmal nicht in die Nähe der Realisierbarkeit rücken. Grün, SPÖ und Neos nehmen sich oft nur gegenseitig Wähler weg. Zwar dürfte die Mehrheit rechts der Mitte – also aus ÖVP und FPÖ – bei der kommenden Nationalratswahl etwas zurückgehen, aber dass sie unter 50 Prozent fällt, ist kaum zu erwarten. Und selbst wenn: Für diese Dreierkoalition gilt, was auch bei Türkis-Grün-Neos schwierig würde: Neos sind eine wirtschaftsliberale Partei, die mit Staatsdirigismus nicht viel am Hut hat. Rot-Grün-Neos würde in der Praxis bald an Attraktivität verlieren, wenn der erste „Das haben wir immer so gemacht“-Gewerkschafter mit Gerald Loacker („Leistung zählt“) zusammenkracht.