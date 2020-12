Mobile Antigen-Schnelltests statt zweitem Massentest

Am Montag zog Bildungsminister Heinz Faßmann Bilanz über die Corona-Massentests speziell für die Mitarbeiter der Schulen und Kindergärten. Ergebnis: 72 Prozent der Pädagogen und administrativen Kräfte haben am Wochenende in sechs Bundesländern teilgenommen. Und nur 300 Personen, das sind 0,24 Prozent, sind laut Antigen-Test mit dem Coronavirus infiziert. Drei Bundesländer fehlten, aber nur, weil zeitgleich in Wien, Tirol und Vorarlberg die Massentests durchgeführt wurden und deren Pädagogen noch nicht extra ausgewertet worden sind. In Wien läuft der Massentest zudem noch bis zum 13. Dezember, das gesonderte Ergebnis für die Pädagogen wird also erst kommende Woche feststehen.