Mit Klassenkampf gegen Schwarz-Blau

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In einer zur Event-Location umgebauten Fabrikshalle in Wien-Donaustadt segnete die SPÖ Samstagvormittag bei ihrem „ Bundesparteirat“ Programm und Kandidaten-Listen für die Nationalratswahl am 29. September ab. Abends genossen die Genossen dann das traditionelle Kanzlerfest im lauschigen Park des „Gartenhotel Altmannsdorf “(siehe unten).

Bei Temperaturen knapp unter 40 Grad sind die Sozialdemokraten also in die heiße Phase des Wahlkampfes gestartet. Klassenkämpferisch präsentierte sich Partei-Obmann Werner Faymann vor den mehr als 400 Delegierten und Sympathisanten in der „Meta-Hall“. „Sozialdemokratische Handschrift ist in Zeiten der Krise noch wichtiger geworden“, donnerte der Kanzler in den Saal. Er warnte vor jener Politik, die Konservative wie Briten-Premier Cameron verfolgen würden – „neoliberale Konzepte, wo der Einzelne nichts zählt“.