Ministerrat schickt verschärftes Verbotsgesetz in Begutachtung

Verfassungsmaterie

Teil der Arbeitsgruppe waren u.a. das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, die Israelitische Kultusgemeinde Wien, die Zentrale Österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, das Mauthausen Komitee Österreich und Vertreter der Wissenschaft, der juristischen Berufe sowie von Justiz- und Innenministerium und dem Bundeskanzleramt.

Bei der Novelle handelt es sich um eine Zweidrittel-Materie. Das Paket ist also von der derzeitigen generellen Blockade der SPÖ betroffen, die eine Zustimmung zu Vorhaben von Türkis-Grün mit Schritten gegen die aktuelle Teuerung verknüpft. Edtstadler appellierte im Pressefoyer daher an die SPÖ, diese generelle Blockade zu beenden. "Es wäre ein gefährliches Spiel am Rücken der Gesellschaft", sagte sie.