In Österreich wird das Verbotsgesetz verschärft

Die Regierung wird das Verbotsgesetz in Österreich verschärfen. Das hat am Montag Justiz-Ministerin Alma Zadic angekündigt. Mit dem Verbotsgesetz werden in Österreich alle national-sozialistischen Tätigkeiten verboten. Dazu gehören zum Beispiel die Verharmlosung der NS-Zeit und jede Form von Antisemitismus.

In Zukunft ist es auch verboten, wenn man vom Ausland Richtung Österreich NS-Inhalte in Internet postet.