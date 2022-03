Ministerrat: Österreich will humanitäre Hilfe ausbauen

Beim Ministerrat der Regierung am Mittwoch ist der Schwerpunkt Aufgrund der aktuellen Lage natürlich auf der Ukraine-Krise gelegen. Österreich will seine humanitäre Hilfe für Ukrainer und Ukrainerinnen weiter ausbauen.

Dafür will die Regierung 15 Millionen Euro locker machen. Sie sollen an humanitäre Hilfsorganisationen gehen, die vor Ort helfen. Neben der Erstversorgung sollen die Hilfsgelder auch für die psychosoziale Unterstützung der Geflüchteten gegeben werden. "Was hier passiert wird schwere Traumata auslösen", erklärt Bundesaußenminister Alexander Schallenberg.

Sanktionen in Arbeit

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, sollen die Sanktionen gegen Russland weiter nachgeschärft werden. "Das vierte Paket ist derzeit in Arbeit", erklärt Schallenberg. Er möchte dem Paket und der EU nicht vorgreifen, allerdings werde die Sanktionsliste mit Fokus auf russische Oligarchen erweitert.

"Brauchen den Kontakt nach innen"

Bundeskanzler Karl Nehammer bestätigte nach dem Ministerrat vor Journalisten, dass Österreich den Ausbau des Satellitennetzes der Ukraine unterstützen wolle. Man sehe, dass Russland durch Angriffe auf Sendemasten und Telekommunikationspunkte die Kommunikation erschweren will. Noch würde das Telefonnetz funktionieren, aber um auch weitere "Kontakt nach innen" zuhaben, müsse das Satellitennetz ausgebaut werden, erklärt Bundeskanzler Nehammer.