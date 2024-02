Ministeriums-Studie: Transferleistungen an Familien wirken

Die finanzielle Mehrbelastung, die für Eltern aufgrund ihrer Kinder entsteht, soll in Österreich durch entsprechende Transferleistungen ausgeglichen werden. Eine vom Kanzleramt in Auftrag gegebene Studie zeige nun die Wirksamkeit der in den vergangenen Jahren gesetzten Maßnahmen, betonte Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Denn: "Die Familie ist das Herzstück unserer Gesellschaft."

Als Familienministerin habe sie derzeit ein Budget von 8,7 Milliarden Euro zu verwalten, "das war noch niemals so hoch wie heute." Durch einen Mix aus strukturellen und punktuellen Maßnahmen habe man es geschafft, die Inflation "treffsicher" abzufedern, betonte die Ministerin. Insbesondere die Valorisierung der Familienleistungen, die sich an der Inflation des Vorjahres orientiere, gebe Familien "wieder etwas mehr Luft zum Atmen."