Ministerium wirbt weiter auf rechten Seiten um Polizei-Nachwuchs

Die Polizei ist auf der Suche nach Nachwuchs – und das mitunter in fragwürdigen Kreisen: Im Mai wurde bekannt, dass das Innenministerium entsprechende Inserate in der Zeitschrift Alles Roger? schaltete, die zuletzt Verschwörungstheorien um den US-Investor George Soros befeuerte. Die Inserate finden sich noch in zwei weiteren rechten Medien, macht der Ex-Grüne Karl Öllinger via stopptdierechten.at aufmerksam: Im oberösterreichischen Wochenblick und in der Grazer Tagesstimme.

Auf der Seite des Wochenblicks findet sich das Inserat für Bewerber bei der Polizei gleich unter einem Bericht über einen Asylwerber, der einen Wachmann attackiert haben soll, "weil er weniger Mindestsicherung bekam als erhofft" – dazu eine Fotomontage eines Dunkelhäutigen mit nacktem Oberkörper, der die Fäuste ballt. Das Medium soll im großen Stil aus dem Umfeld der FPÖ finanziert werden, die Partei bestreitet allerdings vehement ein Naheverhältnis. Mehrfach wurde das Medium vom Presserat verurteilt bzw. gerügt.

Die Tagesstimme gibt es seit Februar, die Redaktion ist in der ehemaligen Zentrale der Grazer Identitären einquartiert, die angeblich der FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl vermietet. Chefredakteur ist Stefan Juritz, der laut Öllinger bis vor Kurzem noch Aktivist bei den Identitären und Redakteur bei info-direkt war - einem Magazin, das vom Dokumentationsarchiv als rechtsextrem eingestuft wird.

Der 30-jährige Kärntner war Obmann beim Ring freiheitlicher Jugend (RFJ) in Deutschlandsberg. Nach einer Prügelaktion einer Gruppe aus Neonazis und Fußball-Hooligans in Graz 2010 standen er, sein Bruder und sechs weitere Angeklagte vor Gericht. Einige sollen Blood & Honour-Shirts getragen und Parolen wie "Heil Hitler" gerufen haben. Stefan Juritz wurde freigesprochen, er gab an, gar nicht am Tatort gewesen zu sein.