Aufregung um FPÖ-Ministerien-Inserate in rechtem Magazin

Das Innenministerium wirbt in einer Postille, die rechtslastige Verschwörungsmystik betreibt, um neue Polizisten. In der aktuellen Ausgabe des Magazins Alles roger?, das auch ein Interview mit Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) enthält, wurde ein halbseitiges Inserat geschaltet. Das Vizekanzler Heinz-Christian Strache unterstehende Ministerium für Öffentlichen Dienst und Sport wirbt in dem Monatsmagazin sogar mit einer ganzseitigen entgeltlichen Einschaltung: "Hol' dir dein Sportabzeichen!"

Über dem Regierungsinserat prangt eine Karikatur, die unter anderem die Vergewaltigung einer blonden Frau durch zwei dunkelhaarige Männer zeigt und die angeblich härtere Bestrafung Peter Westenthalers in der Bundesliga-Affäre beklagt. Ex-FPÖ- und BZÖ-Politiker Westenthaler ist laut Homepage der Verlagsleiter von Alles roger?, erst im März entschied das Wiener Oberlandesgericht über seine teilbedingte Haftstrafe.

In seiner aktuellen Ausgabe widmet sich das Magazin den Verschwörungstheorien rund um den ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros. Mit dessen angeblichem „Österreich-Netzwerk“ wird auf der Titelseite und im Heft auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Verbindung gebracht. An anderer Stelle im Magazin wird über den „mysteriösen Tod eines Soros-Kritikers“ berichtet.