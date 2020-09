Ministerin Edtstadler hofft auf EU-Migrationspakt

EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am Mittwoch anlässlich der Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union betont, dass "die Methode der Verteilung von Migranten in Europa in den Jahren 2015 und 2016 gescheitert" sei. Vom für nächste Woche angekündigten EU-Migrationspaket erwarte sie sich eine funktionierende und gemeinsame Strategie, so Edtstadler.