Ministerin Bauer: Flüchtlinge sollen auch Mundart lernen

Die Deutschkurse für Flüchtlinge werden reformiert. Ab April werden neben dem Präsenzunterricht verpflichtende Selbstlernzeiten eingeführt. In den Kursen soll der Fokus auf praktischen Sprachgebrauch - inklusive regionaler Dialekte - verstärkt werden. Flexiblere Kurszeiten und Kinderbetreuungsangebote sollen die Teilnahme erleichtern. Damit würden die Kurse "verbindlicher, alltagstauglicher und wirksamer", erklärte Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Donnerstag.

"Deutsch ist der Schlüssel für gelungene Integration", betonte Bauer bei der Präsentation der neuen Deutschkurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie Vertriebene. Wer Fortschritte machen wolle, müsse auch daheim lernen, so Bauer. Daher soll eigenständiges Lernen verstärkt gefördert werden. Die neuen Selbstlernzeiten fließen auch in die Leistungsbeurteilung ein. Auch digitale Grundkompetenzen sollen vermittelt werden Die Erledigung der Hausübungen soll transparent dokumentiert werden, und bei mangelnder Mitarbeit drohen auch Sanktionen bis hin zu Kursausschluss. Weil nicht alle Flüchtlinge zuhause gute Lernvoraussetzungen haben, sollen Selbstlernräume vor Ort zur Verfügung gestellt werden, so die Leiterin der ÖIF-Deutschkursförderung Carla Pirker. Um das selbstständige Lernen zu ermöglichen, sollen zudem digitale Grundkompetenzen in den Kursen aller Niveaus vermittelt werden.

Zudem will der ÖIF das Kursangebot am Abend und an den Randzeiten ausbauen, um Berufstätigen eine Teilnahme zu ermöglichen, sowie Online-Angebote ausweiten. "Arbeiten und Deutschlernen darf kein Gegensatz sein, sondern muss Hand in Hand gehen", so ÖIF-Vizedirektor Roland Goiser. Eine Befragung habe gezeigt, dass die Mehrheit der Kursteilnehmer bereits in Österreich gearbeitet habe. Flüchtlinge sollen auch regionale Dialekte lernen Für Eltern mit Betreuungspflichten wird eine begleitende Kinderbetreuung angeboten, während der auch die Kinder sprachlich gefördert werden. Die Sprachkurse selbst sollen sich vermehrt auf den praktischen Sprachgebrauch im Alltag fokussieren. Ab dem Sprachniveau B1 sollen auch regionale Dialekte gelehrt werden.