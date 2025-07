Deutschkurse des Integrationsfonds erhalten positives Feedback

82 Prozent gaben bei einer Umfrage an, ihre Deutschkenntnisse hätten sich durch den Kurs verbessert. Es gab 67.500 Kursplätze im Vorjahr.

© Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mit den Deutschkursen für Flüchtlinge des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) großteils zufrieden. 82 Prozent gaben bei einer anonymen Befragung an, dass sich ihre Deutschkenntnisse durch den Kurs verbessert haben. 72 Prozent versuchen täglich, die Lerninhalte im Alltag anzuwenden, weitere 27 Prozent tun das zumindest einmal in der Woche. Befragt wurden im Vorjahr rund 3.200 Personen, mit 68 Prozent die meisten in Wien.

Die Antworten fielen durchgehend positiv aus. 85 Prozent waren mit der Organisation der Kurse zufrieden oder sehr zufrieden. 87 Prozent meinten, sich auf jeden Termin zu freuen, 77 Prozent gaben an, dass die vermittelten Inhalte ihren Erwartungen entsprochen haben. Für 79 Prozent war der Kursort gut erreichbar, 87 Prozent waren mit dem Angebot der Kinderbetreuung zufrieden. Im Juni hatte die Diakonie Kritik an der Qualität der Deutschkurse geübt. Der Organisation zufolge werde beispielsweise zu wenig Wert auf aktives Sprechen gelegt, zudem würden vor allem im ländlichen Raum Kursmöglichkeiten fehlen. Der ÖIF hatte sich daraufhin gewehrt - das Angebot an qualitativ hochwertigen Kursen sei so groß wie nie.