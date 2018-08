Ministerien halten viele Studien geheim

19.000 Euro für „ Wohlstandspole und Wertschöpfungskerne“. 30.000 für „Dokumentenprüfung in Meldeämtern“. 159.000 für „Zukunftsfähige Strategien des Phosphormanagements“. Nur drei Beispiele für Studien, die von den Ministerien in den vergangenen zwölf Monaten in Auftrag gegeben wurden.

Insgesamt ließen Rot-Schwarz bzw. Türkis-Blau in diesem Zeitraum Gutachten im Wert von über zehn Millionen erstellen, wie eine parlamentarische Anfrageserie von Neos-Vizeklubchef Niki Scherak ergab. An der Spitze liegt das Verteidigungsministerium, das mehr als 3,5 Millionen Euro investierte.