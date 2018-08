Ministerien gaben in einem Jahr über 10 Mio. Euro für Studien aus

Daten nicht ganz vollständig

Die Frist für die Beantwortung endete am Dienstag, ausständig ist noch die Veröffentlichtung des Familienministeriums. Das Wissenschaftsministerium beantwortete die Anfrage lediglich mit Daten seit Jahresbeginn. Die fünf Monate von August bis Ende Dezember 2017 fehlen in den Daten also. Minister Heinz Faßmann ( ÖVP) verwies auf eine frühere parlamentarische Beantwortung, in der Studien allerdings mit anderen Dienstleistungen für das Ministerium zusammengewürfelt sind.

Das Finanzministerium von Hartwig Löger (ÖVP) hatte sechs von 14 Studien noch nicht abgerechnet und konnte deshalb die Kosten dafür nicht nennen.