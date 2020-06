Mini-Gehälter schrumpfen, Top-Gagen steigen

Das drückt kräftig auf den Durchschnitt: So stiegen die Bruttojahreseinkommen von 20.040 Euro im Jahr 1998 auf 25.767 Euro im Jahr 2013 an – ein Plus um 28,6 Prozent, bei einer Preissteigerung von 34 Prozent im selben Zeitraum. Real liegen die mittleren Jahreseinkommen damit um 4,43 Prozent unter 1998.

Höchst interessant sind auch die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Grob vereinfacht gilt: Arbeiter verlieren stark, Angestellte stagnieren, nur Beamte können zulegen.

Arbeiter Die mittleren Einkommen („Medianeinkommen“) stiegen zwar von 16.100 auf 18.662 Euro, inflationsbereinigt ergibt das aber einen Reallohnverlust um 14 Prozent (siehe Grafik).

Angestellte Hier wuchsen die Jahreseinkommen von 21.933 auf 29.690 Euro. Rechnet man die Inflation heraus, bleibt ein Reallohnplus von einem Prozent übrig.

Beamte Nur bei Vater Staat lebt es sich noch ganz gut. Die Medianeinkommen stiegen von 30.993 auf 51.408 Euro, nach Abzug der Inflation ein Plus um 23 Prozent. Zur Erklärung hält der Rechnungshof fest, dass Beamte öfter Akademiker sind und selten in Teilzeitverhältnissen arbeiten. Außerdem: Die Anzahl der Beamten sinkt, weil es kaum noch Pragmatisierungen gibt. Das Durchschnittsalter steigt also kräftig (derzeit 50 Jahre). Die Gehaltsvorrückungen der verbleibenden, älteren Beamten schlagen stärker durch, als sie durch Jüngere mit geringeren Einkommen ausgeglichen werden könnten.

