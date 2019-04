Mindestsicherung: Landau appelliert in offenem Brief an Abgeordnete

Caritas-Präsident Michael Landau hat am Mittwoch in einem offenen Brief an die Abgeordneten appelliert, dem neuen Sozialhilfe-Gesetz, das am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden soll, nicht zuzustimmen. In dem Schreiben warnt er neuerlich davor, dass dadurch Armut ver- und nicht entschärft würde.