Mindestsicherung: Die Ministerin misstraut den eigenen Beamten

Die Experten des Vertrauens kommen aus den blauen Reihen, unterstützt werden sie auch vom Verfassungsdienst der Republik. Federführend wird der Linzer Verfassungsrechtsexperte und FPÖ-Bundesrat Michael Raml aus Linz sein. Raml ist Universitätsassistent an der Johann Kepler Universität. Dort, wo auch der neue Verfassungsrichter Andreas Hauer tätig ist, der mit FPÖ-Ticket in den Verfassungsgerichtshof kam. Raml bestätigt gegenüber dem KURIER, dass er in dieses Projekt involviert ist. Er will sich bei der Gesetzesvorlage an den Erkenntnissen des VfGHs zur niederösterreichischen Mindestsicherung orientieren. Im Fokus der Reform: Künftig soll der Schwerpunkt auf Sach- statt auf Geldleistungen liegen. Auch Christine Winter, stellvertretende FPÖ-Klubdirektorin im oberösterreichischen Landtag, soll als Expertin eingebunden werden. Sie hat schon bei der Neugestaltung der oö. Mindestsicherung mitgearbeitet.