Mindestsicherung: Regierung will Ländern Kürzung vorgeben

Doch nun sickert langsam durch, wie die Reform der Mindestsicherung genau ablaufen soll. Laut KURIER-Informationen wird gerade ein sogenanntes Grundsatzgesetz ausgearbeitet – dieses gibt den für die Sozialhilfe zuständigen Ländern einen Rahmen vor, in dem sie dann wiederum ein eigenes Gesetz erlassen. Laut Regierungskreisen soll das Regelkorsett „sehr, sehr eng“ sein.

Rechtlich ist dieses Vorhaben „heikel“, wie Ex-Verfassungsgerichtshof-Chef Ludwig Adamovich erklärt: „Bisher war man mit Grundsatzgesetzen sehr vorsichtig, weil es kaum Erfahrungswerte gibt, wie genau so ein Eingriff passieren darf.“ Sprich: Ob es erlaubt wäre, Ländern etwa die Höhe der Mindestsicherung für Flüchtlinge genau zu diktieren, „kann man im Vorhinein mangels Judikatur nicht sagen“, erklärt der Jurist. „Den Ländern“, fügt Verfassungsexperte Theo Öhlinger hinzu, „muss jedenfalls noch ein wenig Spielraum bleiben, eine eigenen Regelung innerhalb dieses Rahmens zu machen. Ein vom Bund verordneter fixierter Betrag wäre da wohl schwierig.“ Öhlinger und Adamovich erwarten, dass zumindest ein Land vor den VfGH zieht, um das Gesetz anzufechten.

Und das dürfte eines der drei SPÖ-regierten Länder sein, wie der bisherige Debattenverlauf zeigt – denn schwarze Länder übten keinerlei Kritik am türkis-blauen Vorpreschen. Landespolitiker erklären hinter vorgehaltener Hand, warum das so ist: Mit SPÖ und Grünen als Partner in den Landesregierungen seien derlei Kürzungen kaum umzusetzen, wiewohl Landesschwarze es gerne täten – also sei man froh, wenn der ungemütliche Teil von Kurz und Strache erledigt werde.