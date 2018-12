Millionenklage der FPÖ könnte auch blaue Wahlbeisitzer treffen

Dass sie bei der Auszählung von Briefwahlstimmen Wahlgesetze verletzt und teils komplett ignoriert haben, hat der Verfassungsgerichtshof im Juni 2016 festgestellt.

Einige Beteiligte gaben in der Verhandlung vor dem Höchstgericht an, sehr wohl gewusst zu haben, dass sie erst am Tag nach dem Wahlsonntag ab 9 Uhr auszählen dürfen. Trotzdem wurde in einigen Behörden früher damit angefangen oder ganz ohne Beisitzer ausgezählt. Das Argument: „Das haben wir immer schon so gemacht.“

Ähnlich wie Funk sieht es Andreas Geroldinger, Professor für Zivilrecht an der Uni Linz. Ist die Republik sogar verpflichtet, bei den Verantwortlichen zu regressieren? Es geht immerhin um Steuergeld. „Es ist nach dem Gesetzeswortlaut eine Kann-Bestimmung. Der Finanzminister kann auch darauf verzichten“, sagt Geroldinger.

Unabhängig von der FPÖ-Klage prüft die Finanzprokuratur als Anwalt der Republik schon seit Längerem, ob für die staatlichen Mehrkosten Schadenersatz fällig wird. Ein Ergebnis soll Anfang 2019 vorliegen.

Fest steht für Zivilrechtler Geroldinger jedenfalls: „Wenn jemand wissentlich das Wahlgesetz gebrochen hat – auch wenn er im guten Glauben war, dass das alle so machen – dann könnte er jetzt ein Problem haben.“

Zweifel am Erfolg der FPÖ-Klage haben die Experten insofern, als das Wahlgesetz nicht in erster Linie dazu gemacht ist, Parteien vor überflüssigen Kosten zu schützen. Der Fall ist für die österreichische Justiz Neuland, das Verfahren könnte Jahre dauern.