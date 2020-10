Milliardenminus für die Länder

Thomas Stelzer hatte es kommen sehen. Es war April, Österreich befand sich mitten im Lockdown, die Herausforderungen des Herbstes lagen noch in weiter Ferne, da hatte Oberösterreichs Landeshauptmann bereits gesagt: „Die Länderbudgets werden so nicht mehr halten.“

Ein halbes Jahr später ist diese Befürchtung Gewissheit. Die Corona-Pandemie hat die Länderbudgets auf den Kopf gestellt, es sind Löcher entstanden, die die Schuldenstände der Bundesländer über Jahre hinweg in die Höhe treiben werden.

Dabei war die Ausgangssituation Ende 2019 gar nicht so schlecht: Gegenüber dem Vorjahr hatten die Länder laut der Statistik Austria ihre Schulden reduzieren können. Am tiefsten verschuldet war in absoluten Zahlen Niederösterreich (8.661 Mio.), gefolgt von der Steiermark (4.665 Mio.) und Kärnten (3.408 Mio.). Berechnet man die Verschuldung pro Kopf, lag Kärnten an der Spitze. Am wenigsten Schulden hatte mit Ende 2019 Tirol (270 Mio.). Die Bundeshauptstadt Wien kam auf 7.441 Millionen. Das wirkt im Vergleich zu den Ländern hoch, bei ihnen kommen allerdings noch Schulden auf Gemeindeebenen hinzu, während Wien nur eine Schuldenebene hat.