Milliardenhilfe: Blümel interveniert bei Vestager

Der Wahlkampf in Wien nimmt an Fahrt auf – und der Spitzenkandidat der ÖVP, Gernot Blümel, hat einen dankbaren Reibebaum gefunden: die EU-Kommission.

Zankapfel ist jener Fixkostenzuschuss, mit dem die türkis-grüne Bundesregierung von der Corona-Krise besonders betroffenen Betrieben über den Winter helfen will. Der Zuschuss soll in erster Linie Tourismusbetrieben im urbanen Bereich zugutekommen.

Direkt-Zuschüsse an Betriebe widersprechen den Binnenmarktregeln der EU, allerdings gibt es coronabedingte Lockerungen. Die EU-Kommission sieht sich jedoch die österreichische Konstruktion des Fixkostenzuschusses genauer an. Die EU-Kommission schrieb Österreich einen vierseitigen Brief, in dem sie „Belege für die Gefährdung“ jener Betriebe verlangt, die vom Fixkostenzuschuss profitieren sollen.