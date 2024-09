Das Ende der ersten türkis-grünen Regierung der II. Republik ist eingeläutet. 6,4 Millionen Menschen sind in Österreich wahlberechtigt, darunter viele Erst Nach der Wahl am 29. September 2024 könnte Österreich die erste Ampel-Koalition bilden. Wie wahrscheinlich diese ist und warum selbst Kanzler Bruno Kreisky in der SPÖ-Alleinregierung knapp zwei Dutzend Tage brauchte, um eine Regierung zu bilden - darüber sprechen am Tresen der Milchbar diesmal Christian Böhmer, Josef Gebhard und Johanna Hager.