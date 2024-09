Womit die Hofburg nach der Wahl rechnet

Was die Sache noch komplexer macht: Es zählen nicht allein die Ergebnisse und der „Ziel-Einlauf“ bei der Wahl, sondern auch, welche Dynamiken in den Parteien nach dem Wahltag ablaufen.

So kann etwa niemand in SPÖ oder ÖVP mit Sicherheit sagen, ob Andreas Babler oder Karl Nehammer bei einem überraschend schlechten Ergebnis zurücktreten – und wer an ihrer statt die Sondierungsverhandlungen führt. Dementsprechend will die Präsidentschaftskanzlei all das abwarten – was den Prozess verzögert.