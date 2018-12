Migrationswelle abgeflacht: Drei Millionen Euro für leere Asylquartiere

In Gallspach verbuchte es der FPÖ-Bürgermeister teils als politischen Erfolg, dass das Heim in seiner Gemeinde Asylwerber-frei und dichtgemacht ist. Was unerwähnt blieb: In die Kasse des Eigentümers fließt weiterhin Steuergeld, und zwar monatlich rund 12.440 Euro. Der Mietvertrag bleibt bis auf Weiteres aufrecht, heißt es auf Anfrage des KURIER. Weil das Heim für Kriegsversehrte und Kranke barrierefrei umgebaut wurde, soll es als „strategische Reserve“ dienen – für den Fall, dass wieder mehr Flüchtlinge kommen.