Migranten an US-Grenze sollen in Mexiko bleiben

Zunächst hatte Präsident Trump die Substanz der Meldung bestätigt. „Migranten an der Südgrenze dürfen nicht in die Vereinigten Staaten kommen, bis ihre Ansprüche individuell durch ein Gericht anerkannt werden“, erklärte er auf Twitter, „alle werden in Mexiko bleiben.“ Wenig später tat Sánchez Cordero so, als gebe es keine Einigung.

Tatsache ist nach Angaben aus Regierungskreisen in Washington, dass Mexikos künftiger Außenminister Marcelo Ebrard und sein US-Gegenüber Mike Pompeo in der vergangenen Woche die Grundzüge einer Lösung besprochen haben, die Mexiko bis auf weiteres zusätzliche Lasten aufbürden würde.

Offen ist, ob der angestrebte Weg juristisch tragfähig ist. Erst vor wenigen Tagen hatte Trump bei der geplanten Verschärfung der Asylregeln an der Grenze zu Mexiko eine Niederlage erlitten. Ein Bundesrichter entschied, dass auch illegale Einwanderer ein Asylgesuch stellen dürfen. Trump wollte das aushebeln.

D. Hautkapp, Washington