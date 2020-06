Spindelegger meldet sich zurück: "Ich bin der Chef"

Michael Spindelegger

Tirols

Platter

Spindelegger

Mitten in der hitzigen Debatte über die Autorität vonals Finanzminister beziehungsweise über seinen Verbleib an der Spitze der Volkspartei interpretierten Beobachter diesen Vorstoß jedoch sofort als neue Breitseite gegen den Parteiobmann. Die ÖVP-Landesfürsten ziehen offiziell daher demonstrativ die Notbremse.Landeschefsieht in der Frage der Steuerhoheit keine Kritik am Finanzminister. Es gebe auch keine Personaldiskussion in seiner Partei,sei „nicht angezählt“.

Das vernimmt der VP-Chef in Tagen wie diesen gerne. Er sieht im Steuervorstoß der Länder passenderweise einen „gemeinsamen Vorschlag der ÖVP“. Er unterstütze dieses Thema ja schon seit Jahren.

Die Gegenrechnung für den Bund müsse aber auch stimmen. Die Neuaufteilung des Steuerkuchens könnte beim nächsten Finanzausgleich (nach 2017) debattiert werden, sagen Fachleute. „Mit mehr Abgabenautonomie könnte man endlich das österreichische Transfer-Chaos angehen“, sagt Wifo-Expertin Margit Schratzenstaller.

Für Spindelegger bedeutet dies zumindest eine kurze Atempause, die er in der kommenden Woche durchaus für Fortschritte in der Hypo-Abwicklung brauchen wird können – derzeit der schwerste Brocken auf dem Tisch des Finanzministers.

An einer der Nebenfronten mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund richtet Spindelegger Parteifreund Christoph Leitl aus: „Ich bin der Chef“. Das ist auf Leitls Kritik an den Beamten im Finanzministerium gemünzt, die aus Budgetgründen „sinnvolle Vorschläge“ abwürgen würden, etwa die GmbH light.

Leitl hatte sinngemäß gemeint, Spindelegger fehle die Erfahrung, er habe sein Ministerium nicht im Griff. Leitls Kritik an den Beamten bringt auch Gewerkschafter Neugebauer auf die Palme. In einem offenen Brief schreibt Neugebauer: „Dass ,die Beamten sinnvolle Ideen umbringen‘, glaubst du hoffentlich nicht wirklich“. Das Diskussionsniveau dürfe nicht „absandeln“, erinnert Neugebauer Leitl an dessen Sager „Österreich ist abgesandelt“.