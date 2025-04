Warum Michael Ludwig mit gleich drei Parteien sondiert

Wenn es drei Parteien gebe, mit denen man eine Regierungszusammenarbeit eingehen könne, sei es klar, dass man sich davor die inhaltlichen Übereinstimmungen ansehe, betont Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky. Dass Ludwig rein aus taktischen Gründen zunächst mit allen drei Parteien redet, wird parteiintern unisono bestritten.

Gleichwohl dürften nach jetzigem Stand die Neos gute Chancen haben, wieder Ludwigs Juniorpartner zu werden. „Die Grünen sind mit ihrem starken Wahlergebnis zu teuer, inhaltlich wird es bei Themen wie Bildung und Verkehr mit ihnen schwierig. Zudem machte man mit ihnen als Koalitionspartner nicht die besten Erfahrungen“, sagt ein roter Rathaus-Funktionär zum KURIER. „Bleiben also die Neos mit der ÖVP als Joker in der Hinterhand.“ Wobei die Türkisen mit einem möglichen neuen Parteichef Markus Figl für Ludwig an Attraktivität gewinnen könnten, herrschte doch zwischen SPÖ und dem Innenstadt-Bezirksvorsteher stets bestes Einvernehmen.