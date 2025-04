Nach dem Rücktritt von Karl Mahrer am Montag ist in der Wiener ÖVP ein Nachfolgestreit entbrannt. Wie der KURIER berichtete, will Mahrer den Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, installieren. Wie der KURIER berichtete, gibt es aber mit Daniel Resch, Bezirkschef in Döbling, noch einen Gegenkandidaten.

Am Montag weitete sich die Nachfolgedebatte zu einer weiteren Episode, gespickt mit erbitterten Streitigkeiten, aus. Diese begleiten die Wiener ÖVP seit Monaten - und haben letztendlich auch zu dem Wahldebakel am gestrigen Wahlsonntag geführt.

Was ist passiert?