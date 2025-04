Reportage: Die SPÖ feiert ihr Minus wie einen Sieg

"Wechselbad der Gefühle" ist wohl ein Hilfsausdruck dafür, was sich an diesem Wahlabend im SPÖ-Klub im Wiener Rathaus abspielt: Als um 17 Uhr die erste Trendprognose das möglicherweise historisch schlechteste Wahlergebnis vorhersagt, ist es wohl nur der parteiinternen Disziplin zu verdanken, dass die wenigen Genossen, die sich vor den TV-Bildschirmen versammelt haben, artig Applaus anstimmen. Mit den 37 Prozent wäre sich auch keine Fortsetzung der Koalition mit den Neos – dem Vernehmen nach die bevorzugte Option von Bürgermeister Michael Ludwig – ausgegangen. Knapp zwei Stunden später, die Reihen hatten sich da schon gelichtet, fiel der Jubel umso lauter – und glaubwürdiger – aus.

Einem solchen Szenario ist die Wiener SPÖ klar entgangen: „Wir haben mehr Zustimmung bekommen als der Zweit- und Drittplatzierte zusammen“, so Ludwig in einer ersten Stellungnahme.

Ein wenig scheint es, als hätten viele selbst nicht mit einem Resultat von 39,5 Prozent gerechnet. Auch als der Balken bei der FPÖ nicht mehr so weit wie noch bei der ersten Prognose in die Höhe schnellt, wird mit lautem Applaus goutiert.

Kurzer Wahlkampf

Die SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak verneint dies am Wahlabend: „Wir haben den Wählern einen Wahlkampf bis zum Oktober erspart“, betont sie. Doch auch sie räumt ein, dass das Ergebnis mit einem Schreckgespenst Kanzler Kickl im Bund wohl um ein paar Prozentpunkte besser ausgefallen wäre. Trotzdem sei es gut und wichtig, dass die FPÖ nicht in der Regierung sitzt. „Sollten wir deswegen einige Stimmen weniger bekommen, ist das ein geringer Preis, den ich bereit bin, dafür zu zahlen, dass Kickl nicht Kanzler ist“, betont die langjährige Parteimanagerin, die auch immer wieder als künftige Stadträtin gehandelt wird.

Doch wie geht es jetzt weiter? Zumindest offiziell ist es keine ausgemachte Sache, dass Ludwig die Koalition mit den Neos fortsetzt. Er will sich am Montag von den Gremien mit der Führung von Sondierungsgesprächen mit Neos, ÖVP und Grünen beauftragen lassen. Eine Präferenz lässt er am Wahlabend zumindest vor laufenden Kameras nicht erkennen. Die neue Regierung soll jedenfalls noch vor dem Sommer stehen, kündigt er an.

Das ist durchaus wahrscheinlich. Dass Ludwig nun doch wie 2020 aus drei statt nur aus zwei möglichen Partnern wählen kann, dürfte die Verhandlungen wesentlich vereinfachen, da die SPÖ in einer überaus komfortablen Position ist. Letztlich spricht aber doch vieles für eine Fortsetzung des Bündnisses mit den Pinken, die sich in den vergangenen Jahren als vergleichsweise bequemer Partner erwiesen hatte.