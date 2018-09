Merkel stellt sich bei Außengrenzschutz und Grenzpolizei hinter Kurz

Von dort flog Kurz direkt nach Berlin zur deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Am Montag wird Kurz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris aufsuchen. Bei Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez war der Kanzler bereits in der vergangenen Woche. Auch ein Abstecher nach Rom steht noch auf dem Programm.

Kurz bei Merkel: "Aufgeheizte Stimmung in EU"

Die Reiseaktivität dient dem Zweck, die unterschiedlichen Standpunkte der Länder so zu kanalisieren, dass in Salzburg Fortschritte möglich sind. "Die Stimmung in der EU ist aufgeheizt. Wir müssen Brücken bauen und Gräben zuschütten“, sagte Kurz bei seiner Ankunft in Berlin.

Für den Außengrenzschutz liegt ein Vorschlag von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf dem Tisch, den die EU-Mitgliedstaaten nun billigen müssen. Angela Merkel sagte beim Begrüßungsstatement in Berlin, sie unterstütze „ausdrücklich“ die Schwerpunkte der österreichischen Präsidentschaft. Merkel und Kurz bekennen sich nachdrücklich zur Umsetzung des Kommissionsvorschlags für den Außengrenzschutz. Kurz sagte, wichtig sei die Erlaubnis für Frontex, in Drittstaaten aktiv zu werden, um Boote am Ablegen von der afrikanischen Küste zu verhindern.