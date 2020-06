Mensdorff kassierte auch von Helikopter-Firma

Das Magazin profil erhebt in seiner aktuellen Ausgabe neue Vorwürfe gegen Alfons Mensdorff-Pouilly, den Lobbyisten und Mann von Ex-VP-Ministerin Maria Rauch-Kallat. Auf dem Konto von Mensdorffs Firma MPA sollen im Dezember 2006 fast 138.000 Euro eingegangen sein. Auftraggeber: Eurocopter Deutschland, eine Tochter des Eurofighter-Produzenten EADS. Im September 2006 hatte das ÖVP-geführte Innenministerium den Ankauf von Polizei-Hubschraubern ausgeschrieben; im September 2007 erhielt Eurocopter den Zuschlag: Das Ministerium unter Günther Platter orderte acht "EC135"-Hubschrauber. Platter wollte dazu nichts sagen. Aus dem Ministerium hieß es, die Vergabe sei von einem Experten der Universität Wien begleitet und die Korrektheit bestätigt worden.

Für den 47,49-Millionen-Euro-Deal hätten sich nur drei Firmen beworben; nur Eurocopter sei der Einladung nachgekommen, ein gültiges Angebot zu legen – alle Kriterien seien erfüllt, schon der erste Preisvorschlag sei ihm Rahmen der Kostenschätzung gewesen. Mensdorffs Anwalt: "Der Zahlungseingang steht in keinem Zusammenhang mit Beschaffungen in Österreich." Es gilt die Unschuldsvermutung – wie in allen anderen Fällen, in denen es zeitliche Überschneidungen mit Geldflüssen zu Mensdorff und großen Auftragsvergaben gibt.