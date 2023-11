Menschenrechtssituation: Experten vermissen Fakten

Wie stehts in Österreich um die Einhaltung der Menschenrechte?

Wer diese Frage mit harten Fakten beantworten will, kommt mitunter schnell an Grenzen. Zumindest, wenn es um Zahlen geht. „Denn in vielen Bereichen“, sagt Florian Horn von der Österreichischen Liga für Menschenrechte, „fehlt es einfach an belastbaren statistischen Daten.“

Gemeinsam mit Rita Isiba, Geschäftsführerin der Anti-Rassismus-NGO ZARA, und Volksanwalt Bernhard Achitz, präsentierte Horn ein neues Online-Tool, das die Lage der Menschenrechte nun besser beobacht- und messbar machen soll und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt.

Das „UPR-Tool“ ist nun auf der Homepage der Liga (liga.or.at) abrufbar. UPR steht für „Universal Periodic Review“ und vergleicht, ob und welche Empfehlungen des UNO-Menschenrechtsbeirat Österreich bereits umgesetzt hat, um die Situation hierzulande zu verbessern.

Die eher ernüchternde Bilanz: Bei der überwiegenden Mehrheit der Empfehlungen – 60 Prozent – ist laut Liga noch keine Bemühung erkennbar, diese umzusetzen.