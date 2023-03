Amnesty International sieht „Menschenrechte in Österreich am Wendepunkt“

Amnesty International (AI) sieht die Menschenrechte in Österreich „am Wendepunkt“. Die Menschenrechtsorganisation verweist in ihrem Jahresbericht 2022/23 auf teils „unmenschliche Bedingungen“ bei der Unterbringung von Asylsuchenden und unzureichende Sozialleistungen in manchen Bundesländern. Außerdem ortet man „einen besorgniserregenden Trend, dass manche Politiker*innen in Österreich die Menschenrechte immer häufiger nicht anerkennen und in Frage stellen.“

Menschenrechte als politischer Spielball

Diese würden sich „immer wieder menschenrechtsfeindlicher Rhetorik bedienen, um diskriminierende Maßnahmen zu rechtfertigen“ und damit zu einer negativen Atmosphäre gegenüber Menschenrechten beitragen, hieß es in einer Aussendung. „Dies ist besonders besorgniserregend, da die Menschenrechte ein Grundpfeiler einer gerechten Gesellschaft sind und jederzeit geschützt und gefördert werden müssen.“