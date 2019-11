Mehr Verfahren: Ein Drittel droht Asylentzug wegen Straffälligkeit

Die Zahl der Verfahren zur Aberkennung von Asyl ist heuer in den ersten acht Monaten bereits fast so hoch wie im gesamten Vorjahr. Steigt die Zahl der Verfahren, so ist davon auszugehen, dass letztlich auch die Zahl der tatsächlichen Aberkennungen und in weiterer Folge Abschiebungen steigt. Konkrete Daten gibt es derzeit aber nur für die Zahl der Verfahren.