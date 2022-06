Mehr Kindergeld für normalgewichtige Kinder?

Adipositas ist eine – von der Weltgesundheitsorganisation als solche eingestufte – Krankheit, auf die auch als solche reagiert werden sollte, sagt Ernährungsmediziner Kurt Widhalm. Das Problem ist aber: „Es fehlt die Prävention, es fehlen die Strukturen“, erklärt Widhalm und fordert ein „wirksames Präventionssystem“.

Das ist auch notwendig, weil Adipositas-Behandlungen nur selten erfolgreich sind. Lediglich Operationen seien signifikant wirksam, „will man es aber darauf ankommen lassen?“, fragt Widhalm. Adipositas müsse daher früh verhindert werden. „Die Problematik beginnt beim Kind“, sagt Widhalm. Bereits in der Volksschule, also bei den Sechs- bis Zehnjährigen, müsse angesetzt werden. Und „ein Plakat zur besseren Ernährung in der Schule“ reiche da nicht.

Vielmehr müsse die Prävention auf zwei Säulen aufbauen: der Ernährung und der Bewegung.

Dafür brauche es neue Strukturen in Schulen sowie den zuständigen Ministerien und speziell ausgebildetes Personal für die Ernährungserziehung und die sportpädagogische Bewegung. Denn: „Das Verhalten muss verändert werden“, sagt Widhalm, und das gehe nur mit der richtigen Motivation, echten Anreizen und der Einbeziehung der Eltern.