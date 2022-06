Rund, ung’sund – und teuer: Der Staat leidet an Übergewicht

Fällt das Schlagwort „Pflege“, denkt man nicht zwangsläufig an dickere Menschen im besten Alter. Man denkt allenfalls an Pensionistenwohnheime und Krankenhäuser, an Rollatoren und Weißhaarige im Rollstuhl.

Aber füllige 40-Jährige? Eher nicht.

Genau das ist das Problem, findet Alexander Biach. Im Brotberuf Standortanwalt, stellvertretender Direktor der Wiener Wirtschaftskammer und ÖVP-Wien-Vize, beackert der Gesundheitsexperte auch das Pflegethema. Immerhin war er zuvor Vorstandsvorsitzender im Hauptverband der Sozialversicherungen.