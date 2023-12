Mehr Kinder in Österreichs Schulen durch Ukrainer und Ukrainerinnen

Starkes Plus Mittelschulen

In den Mittelschulen waren die Besuchszahlen - mit einem Ausreißer 2016/17 - schon seit 2004/05 rückläufig. Hier brachte das vergangene Schuljahr mit knapp 214.000 Schülern nun ein merkliches Plus von ebenfalls 3,5 Prozent im Vergleich zum Schuljahr davor. Der Anteil an Kindern mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg gleichzeitig von 21,7 auf 23,8 Prozent, der Anteil an außerordentlichen Schülern an den Mittelschulen war mit 3,9 Prozent zuletzt mehr als doppelt so hoch wie im Schuljahr davor (1,6 Prozent).

➤ Mehr lesen: Russische Schule lässt Kinder Granatenteile basteln

An den AHS-Unterstufen, wo die Schülerzahlen schon seit zehn Jahren nach oben zeigen, wurde mit über 125.000 Schülerinnen und Schülern (plus 0,9 Prozent) wieder ein neuer Höchststand erreicht. Im Zehnjahresvergleich sind die Schülerzahlen an der AHS-Unterstufe damit um 12,2 Prozent gestiegen.

In der Sekundarstufe II (AHS-Oberstufe, BMHS, Berufsschulen) ist die Entwicklung je nach Schultyp unterschiedlich verlaufen. Weiter leicht nach oben zeigen Zahlen in der AHS-Oberstufe mit plus 0,1 Prozent auf 92.800 im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum Schuljahr 2012/13 sind es plus 1,3 Prozent.