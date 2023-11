Russische Schule lässt Kinder Granatenteile basteln

Auch medizinisches Material hergestellt

Landesweit berichtete am Donnerstag auch die unabhängige Moscow Times über den Fall. Daneben würden auch noch Tourniquets zum Abbinden stark blutender Wunden und Container für schmerzstillende Ampullen in der Schule hergestellt, heißt es in der Reportage. Die Vorlagen dazu werden demnach in einem 3D-Drucker des örtlichen Kinderfreizeitzentrums in der Kleinstadt Mamadysch, 170 Kilometer östlich der Millionenstadt Kasan, hergestellt. "Alle diese Produkte werden besonders auf dem Gebiet der militärischen Spezialoperation benötigt", hebt die Reporterin lobend die Kinderarbeit für die Front hervor.

