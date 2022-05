9.000 ukrainische Schüler an heimischen Schulen

Die Zahl ukrainischer Kinder an den Schulen ist im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen, von rund 5.000 auf aktuell über 9.000, wie ein Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen zeigt. Die meisten gibt es in Wien (2.700) und Niederösterreich (2.200), in Oberösterreich und der Steiermark sind es jeweils rund 1.100, in Tirol 700, in Salzburg und dem Burgenland jeweils rund 500, in Kärnten rund 300 und in Vorarlberg rund 200.

Über alle Bundesländer hinweg sitzen die ukrainischen Schüler am häufigsten in den Volks- und Mittelschulen. Unterrichtet werden sie entweder in den normalen Regelklassen oder, ab acht ukrainischen Schülern an einem Standort, in eigenen Deutschförderklassen.

Noch gebe es - auch dank dem Organisationsgeschick der Schulleitungen - durchgehend genug Möglichkeiten, um die zusätzlichen Kinder und Jugendlichen an den Schulen unterzubringen, hieß es aus den Bildungsdirektionen. Punktuell wird es allerdings schon eng. So sind in Salzburg an den AHS, an denen aktuell mehr als 100 ukrainische Schüler untergebracht sind, die Kapazitäten laut Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) so gut wie ausgeschöpft.